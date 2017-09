Van Holsbeeck à cœur ouvert: "Après le match à Courtrai, René Weiler ne voulait plus continuer à Anderlecht"

Quelques heures après l’annonce de la séparation à l’amiable entre le Sporting d’Anderlecht et son entraîneur René Weiler, Herman Van Holsbeeck, manager générale du club bruxellois, est l’invité de l’émission « La Tribune » sur la RTBF. « Je ne m’attendais pas à être là, sur ce plateau, pour expliquer ce départ. Au contraire, on avait préparé un plan de com’ pour soutenir l’entraîneur », a-t-il expliqué.

« Le président (Roger Vanden Stock, ndlr) et moi-même avons tout tenté pour le faire revenir sur sa décision. Mais celle-ci était irrévocable », a expliqué le manager général d’Anderlecht Herman Van Holbsbeeck.

« Les supporters, certains d’entre eux du moins, ont fait déborder le vase en le sifflant quand le Sporting (Hamdi Harbaoui de la tête à la 23e, ndlr) a ouvert le score samedi à Courtrai (2-2) », a poursuivi HVH. « Ce manque de respect pratiquement inédit lui a fait tourner le bouton ».

La direction mauve, malgré le mauvais début de championnat (9e avec 9 points sur 21), n’avait donc aucune intention de se séparer de René Weiler.

« Non, on était même en train de travailler à la mise en oeuvre d’un plan pour amélmiorer son image dans les médias et auprès des supporters. Mais il n’en pouvait plus. Il a dit que le combat était perdu d’avance et qu’il ne le gagnerait donc jamais. Il s’attendait à voir un jour les supporters envahir carrément le terrain et ne voulait surtout pas vivre cela. À ce propos je reconnais que les supporters on des droits, mais un entraîneur qui leur a offert le titre après deux années de vaches maigres, ainsi qu’un quart de finale européen et cette saison la super-coupe, avait lui le droit au respect. Même s’ils étaient déçus des résultats, comme d’ailleurs René Weiler… »