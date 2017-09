Suite à la sortie du film «Ça», les clowns sinistres sont de retour en Belgique

Une dizaine d’histoires a été relatée ces six derniers jours.

À Wavre, un adolescent avec un masque de clown s’amusait à effrayer tout le monde. À La Louvière, un autre clown s’est amusé avec son appareil photo à faire peur aux automobilistes le long d’une chaussée très fréquentée. « On aurait dit qu’il voulait nous éblouir avec son flash et créer un accident », affirme Maximilien. Sur les réseaux sociaux, une dizaine d’histoires de ce genre a été relatée ces six derniers jours.

> Les polices locales affirment être conscientes de ce phénomène et se disent sur le qui-vive.

> En 2016, les «clowns sinistres» avaient semé la peur un peu partout dans le monde avant Halloween.