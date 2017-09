De centaines de personnes évacuées au centre commercial Rive Gauche à Charleroi

Plusieurs centaines de personnes étaient déjà présentes dans le site commercial Rive gauche, ce mardi matin, lorsque les alarmes ont retenti : « Il s’agissait d’un exercice réfléchi de longue date », confirme Thomas Cornil, directeur du centre commercial Riva gauche. « Cet exercice avait été planifié en concertation avec les autorités policières et les secours », poursuit-il. « L’évacuation des clients et des commerçants s’est déroulée dans le calme et nous allons procéder à un débriefing, afin d’examiner ce qui a fonctionné et corriger les éventuels couacs forcément révélés lors de ce type d’exercice », commente encore le directeur de Rive Gauche.

L’exercice est actuellement terminé et le public ainsi que les commerçants ont pu réintégrer le site.