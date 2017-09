Explosion à Borgerhout ce mardi après-midi (3 blessés): les secours ont été bombardés... d'oeufs

Scène assez surréaliste ce mardi, en début d’après-midi, à Borgerhout, en banlieue anversoise. En intervention sur une explosion qui a eu lieu dans un garage (3 blessés, tout de même), les secours (pompiers et policiers) ont été bombardés d’oeufs par certains riverains.

L’explosion s’est déroulée dans un garage. Deux des trois victimes sont des ouvriers travaillant là, explique Het Laatste Nieuws. Toutes ont été emmenées à l’hôpital dans un état jugé sérieux.

Le plus étonnant est que lors de cette intervention dans ce quartier sensible, policiers et pompiers ont été bombardés avec des oeufs par des résidents qui, semblent-ils, reprochaient aux secours leur «lenteur ».

Deuxième fait étonnant : ce n’est pas la première fois que cela se passe à cet endroit...