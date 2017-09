Pour sa première intervention dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle des Nations unies, le président américain Donald Trump a dénoncé les « Etats voyous » qui sont une menace pour le monde. Il a également affirmé que l’armée américaine va devenir « plus forte que jamais » et qu’il menaçait de « détruire totalement » la Corée du Nord. Ambiance.

Les « Etats voyous » sont une menace « pour les autres nations et pour leurs propres peuples », a déclaré mardi Donald Trump devant quelque 130 chefs d’Etat et de gouvernement, lors de leur réunion dominée par la menace nucléaire nord-coréenne et le sort de l’accord de non-prolifération avec l’Iran.

Mais le milliardaire américain a également averti que l’armée américaine « va bientôt devenir plus forte que jamais » et s’en est pris fermement au régime de Pyongyang.

Risque de guerre

En ouvrant le bal des allocutions, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait plaidé plus tôt pour un « monde sans armes nucléaires », mettant en garde contre le risque d’une guerre avec la Corée du Nord. Pour son premier discours devant quelque 130 chefs d’Etat et de gouvernement présents dans le cadre de l’Assemblée générale qui réunit au total 193 pays, le patron de l’ONU a souligné que la solution avec Pyongyang « devait être politique » et qu’il ne fallait pas sombrer dans « la guerre ».

« J’appelle le Conseil de sécurité à maintenir son unité » car « seule l’unité permettra de dénucléariser la Péninsule coréenne et (…) créer la possibilité d’un engagement diplomatique pour résoudre la crise », a-t-il insisté.

Pourtant, devant l’ONU, le président américain Donald Trump s’en est fermement pris à la Corée du Nord, un « régime vicieux », menaçant de « détruire totalement » ce pays en cas d’attaque de Pyongyang.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un est embarqué dans « une mission-suicide », a lancé le président américain lors de son premier discours devant l’Assemblée générale des Nations unies, le qualifiant à nouveau d’« homme-fusée ».