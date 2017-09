Fatigué, Jean-Pierre Lutgen, le patron d'Ice-Watch, envisage de raccrocher: «Il faut savoir passer la main»

À la tête d’Ice-Watch depuis déjà dix ans, Jean-Pierre Lutgen envisage un avenir plus serein. Loin, peut-être, des considérations horlogères.

En juillet dernier, Jean-Pierre Lutgen annonçait son intention de trouver de nouveaux partenaires. « On cherche toujours. On a une marque purement horlogère qui n’est pas soutenue par du fashion comme beaucoup d’autres (Boss, Armani…). Ce qui nous amène à lancer beaucoup d’activités pour avoir une certaine visibilité. Seul et isolé, ce n’est pas une bonne chose. Mais ce sont des discussions qui prennent du temps. »

> Si un partenaire propose de reprendre l’entièreté de la marque, Jean-Pierre Lutgen se dit prêt à la laisser filer.

> Jean-Pierre Lutgen veut désormais passer le relais.