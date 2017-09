Un Ottintois voit la maison de son père cambriolée après sa mort: «La maison a été retournée de fond en comble», confie-t-il

Rédaction en ligne

Lundi dernier, Jean-Marie, originaire de Céroux-Mousty, a perdu son père. Une perte douloureuse, à laquelle s’est ajouté le cambriolage de la maison familiale 48 heures plus tard. Un fait peu scrupuleux mais répandu. Les auteurs trouvent de plus en plus facilement des informations précises sur les défunts via les sites des pompes funèbres.