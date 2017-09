Rudy Demotte propose plus de 100 millions d'euros supplémentaires pour l'enseignement

À la Fédération Wallonie Bruxelles, on va bientôt « s’étriper » sur le budget 2018 (dès le 21/9). S’étriper ? Son ministre-président laisse « une place au rêve » pour les citoyens… et pour ses collègues, chacun pouvant espérer des budgets supplémentaires.

Budget 2018 : 80 millions de plus pour l’enseignement.

Le ministre-président francophone, Rudy Demotte, propose d’augmenter dans le budget 2018 de la Fédération Wallonie-Bruxelles l’enveloppe consacrée à l’enseignement de plus d’une centaine de millions d’euros, dont 80 serviront à financer le Pacte d’excellence, tout en donnant des moyens supplémentaires au secteur non-marchand et à la recherche, nous a-t-il indiqué en exclusivité.

« En 2018, on va augmenter l’enveloppe de 80 millions pour financer le Pacte : pour continuer à engager de l’encadrement en maternel (1.100 équivalents temps plein en trois ans), pour aider administrativement les directeurs, pour engager 80 conseillers pédagogiques qui vont aider les écoles à faire leur plan de pilotage (leur +mini-pacte d’excellence+). On va donner 24 millions, en base annuelle, pour de nouvelles constructions scolaires et 2,5 millions pour renforcer la gratuité, en maternel, là où il y a les germes du décrochage », a-t-il affirmé.

M. Demotte (PS) proposera aussi à son partenaire de majorité, le cdH, d’octroyer des moyens supplémentaires (21,5 millions) pour le refinancement de l’enseignement supérieur, ce qui portera l’effort consenti par la Fédération à 39 millions, sur les 100 souhaité par le ministre de l’Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt (PS).

