Radicalisme: déjà 500 appels à l'aide, au nouveau numéro vert

Après 9 mois et demi de fonctionnement, le Caprev, le Centre d’Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Extrémismes et Radicalismes Violents, dresse un premier bilan, en exclusivité pour Sudpresse. Et montre toute son utilité puisqu’on apprend que son numéro d’appel gratuit a reçu pas moins de 500 appels déjà.