L’enfant s’est volatilisé le dimanche 17 septembre. Il est de corpulence normale et mesure 1 mètre 60. Il a les yeux bleus, les cheveux courts et blonds et présente une légère cicatrice au menton. Lors de sa disparition, il portait un sweat-shirt à capuchon rouge, un bermuda bleu et des sandalettes de plage en plastique. Toute information à son propos peut être divulguée au 116 000, 24 heures sur 24, ou aux services de police.

Disparition de Lorenzo #CHARLIER à #Charleroi le 17/9/17

Témoignages,uniquement par tel Child Focus 116 000https://t.co/s3WL2zZ0U5

PLZ RT — Child Focus Belgique (@ChildFocusFR) 19 septembre 2017