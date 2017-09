Le bilan s'alourdit après le séisme dans le centre du Mexique: au moins 248 morts dont 21 enfants dans l'effondrement d'une école (photos+vidéos)

Cette nouvelle catastrophe survient 32 ans jour pour jour après le tremblement de terre de 1985 qui avait fait plus de 10.000 morts, et quelques jours à peine après un autre tremblement de terre, de magnitude 8.2, qui a ravagé le sud du pays et a fait une centaine de morts début septembre, en grande partie dans l’Etat d’Oaxaca.

Au moins une trentaine des victimes de mardi sont tombées à Mexico City, la capitale, proche de l’Etat de Puebla où l’épicentre de la secousse a été situé par le centre américain USGS. Elle a eu lieu vers 13h14 locales (20h14 HB).

Les autorités de la capitale mexicaine font état d’une cinquantaine de bâtiments en ruine à Mexico City, où le trafic aérien a été mis à l’arrêt.

Plus de 60 décès ont été recensés dans l’Etat de Morelos, et d’autres morts ont été découverts dans l’Etat de Mexico et dans celui de Puebla.

Le président mexicain Enrique Peña Nieto a écourté un déplacement en province pour rentrer à Mexico en avion. «J’ai ordonné l’évacuation des hôpitaux endommagés et le transfert des patients», a-t-il écrit sur Twitter.

«Que Dieu bénisse les gens de Mexico. Nous sommes avec vous et nous serons là pour vous», a quant à lui tweeté le président américain Donald Trump, dont les relations avec le Mexique sont exécrables. Début septembre, il s’était vu reprocher d’avoir attendu plusieurs jours avant d’offrir ses condoléances après le séisme meurtrier dans le sud du pays.

L’aéroport international de Mexico a annoncé sur son compte Twitter la suspension de son activité.

Depuis la tragédie de 1985, les autorités mexicaines ont durci les réglementations pour la construction et développé un système d’alerte à l’aide de capteurs situés sur les côtes pour les tremblements de terre.

21 enfants morts dans une école

Au moins 21 enfants ont péri et une vingtaine sont portés disparus après l’effondrement d’une école de Mexico, lors du puissant séisme qui a fait près de 150 morts, a annoncé mardi le gouvernement.

«Nous avons un chiffre de 25 (morts), dont 21 enfants» à l’école primaire Enrique Rebsamen, a déclaré à la chaîne Televisa Javier Treviño, sous-secrétaire d’Etat à l’Education.

L’épicentre du séisme, qui s’est produit à 13h14 locales (20h14 HB), a été situé à la frontière de l’Etat de Puebla et Morelos (centre), à 51 km de profondeur, selon le centre géologique américain USGS.

Cette nouvelle secousse intervient quelques jours à peine après un tremblement de terre de 8,2 dans le sud du pays qui avait fait une centaine de morts début septembre.