Un demi-million d'indépendants solos en Belgique en 2016

Il y a 500.000 faux indépendants en Belgique, selon un rapport de la Chaire travail université de l’Université catholique de Louvain (UCL Cirtes), commandité par la CSC et rapporté mercredi par La Libre Belgique.

Près d’un demi-million de travailleurs sont des «travailleurs indépendants solos», selon l’auteur du rapport, car ils travaillent seuls, sans personnel ni aidant proche, et sont économiquement dépendants. Ce sont des travailleurs qui ne bénéficient pas des avantages des salariés, mais qui à l’instar des salariés, sont liés par plusieurs formes de subordination ou de dépendance économique, organisationnelle, matérielle ou technologique.

Selon les estimations de l’auteur, il y avait en 2016 427.600 personnes qui déclarent avoir un emploi principal comme indépendant solo, soit une hausse de 14% en dix ans. Les secteurs les plus concernés par cette hausse des indépendants solos sont la construction, l’Horeca et les professions intellectuelles (information, informatique, services aux entreprises, santé et action sociale).

Il convient d’ajouter les 104.200 personnes ayant un second emploi comme indépendant solo soit, 20% du demi million de «faux indépendants».