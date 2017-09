Romelu Lukaku et Eden Hazard nominés pour le onze mondial de l'année

Les Diables Rouges Romelu Lukaku et Eden Hazard figurent parmi la liste des 55 nominés pour le onze mondial de la saison 2016-2017 FIFA/FIFPro, a indiqué mercredi la FIFPro, le syndicat international des joueurs.

Cinq gardiens, vingt défenseurs, quinze milieux de terrain et quinze attaquants ont été sélectionnés par 25.000 footballeurs affiliés à la FIFPRO provenant des quatre coins du monde. Le 23 octobre procain à Londres, un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants formeront le Onze idéal de la FIFPro/FIFA.

L’an dernier, Eden Hazard faisait partie de cette même sélection de 55 joueurs mais n’était pas parvenu à intégrer le top onze tout comme Kevin De Bruyne, qui ne figure pas parmi les 15 milieux de terrain sélectionnés cette saison. C’est en revanche la première nomination pour Romelu Lukaku.

Les principaux nominés sont Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos, Edinson Cavani, Neymar, Luis Suarez ou encore Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Andres Iniesta et Gianluigi Buffon. Outre l’absence de De Bruyne, on notera également celle du Français Ousmane Dembele, transféré au Barça cet été pour 105 millions d’euros mais aussi celles de Sergio Agüero, Gonzalo Higuain et Thomas Müller.

En 2016, le onze sélectionné était composé de Manuel Neuer, Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Marcelo, Andrés Iniesta, Toni Kroos, Luka Modric, Lionel Messi, Luis Suarez et Cristiano Ronaldo.

Les joueurs nominés:

Gardiens (5): Gianluigi Buffon (Italie/Juventus), David De Gea (Espagne/Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid/Costa Rica), Manuel Neuer (Allemagne/Bayern Münich), Jan Oblak (Slovénie/Atletico Madrid)

Défenseurs (20), David Alaba (Autriche/Bayern Münich), Jordi Alba (Espagne/Barcelone), Dani Alves (Brésil, PSG), Jérôme Boateng (Allemagne/Bayerne Münich), Leonardo Bonucci (Italie/Juventus-AC Milan), Dani Carvajal (Espagne/Real Madrid), Giorgio Chiellini (Italie/Juventus), Diego Godin (Uruguay/Atletico Madrid), Matts Hummels (Allemagne/Bayern Münich), Philipp Lahm (Allemagne/Bayern Münich-retraite), David Luiz (Brésil/Chelsea), Marcelo (Brésil/Real Madrid), Javier Mascherano (Argentine/Barcelone), Pepe (Portugal/Real Madrid-Besiktas), Gerard Pique (Espagne/Barcelone), Sergio Ramos (Espagne/Real Madrid), Thiago Silva (Brésil/PSG), Samuel Umtiti (France/Barcelone), Antonio Valencia (Equateur/Manchester United), Raphaël Varane (France/Real Madrid).

Milieux de terrain (15): Thiago Alcantara (Espagne/Bayern Münich), Sergio Busquets (Espagne/Barcelone), Casemiro (Brésil/Real Madrid), Philippe Coutinho (Brésil/Liverpool), Eden Hazard (Belgique/Chelsea), Andres Iniesta (Espagne/Barcelone), Isco (Espagne/Real Madrid), N’Golo Kanté (France/Chelsea), Toni Kroos (Allemagne/Real Madrid), Luka Modric (Croatie/Real Madrid), Mesut Özil (Allemagne/Arsenal), Paul Pogba (France/Manchester United), Marco Verratti (Italie/PSG), Arturo Vidal (Chili/Bayern Münich)

Attaquants (15): Gareth Bale (Pays de Galles/Real Madrid), Karim Benzema (France/Real Madrid), Edinson Cavani (Uruguay/PSG), Paulo Dybala (Argentine/Juventus), Antoine Griezmann (France/Atletico Madrid), Zlatan Ibrahimovic (Suède/Manchester United), Harry Kane (Angleterre/Tottenham), Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Münich), Romelu Lukaku (Belgique/Manchester United), Kylian Mbappé (France/Monaco-PSG), Neymar (Barcelone-PSG), Lionel Messi (Barcelone), Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid), Alexis Sanchez (Chili/Arsenal), Luis Suarez (Uruguay/Barcelone).