26 nouvelles destinations avec Brussels Airlines

Dès le 28 octobre, Brussels Airlines et Thomas Cook/Neckermann prennent un nouvel envol vers le soleil. Grâce à cette collaboration, les voyageurs auront le choix chaque année parmi 6.500 vols de Brussels Airlines vers 51 destinations soleil, dont 26 nouvelles destinations dans l’offre de Brussels Airlines.

Concrètement, ce seront au total plus d’un million de sièges qui seront proposés par Neckermann/Thomas Cook et Brussels Airlines vers des destinations soleil. La collaboration entre Thomas Cook Belgium et Brussels Airlines augmente aussi considérablement la fréquence de vols vers des destinations existantes.

