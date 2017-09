Mondiaux de cyclisme: Dumoulin remporte le chrono individuel

Le Néerlandais Tom Dumoulin est devenu champion du monde du contre-la-montre pour la première fois de sa carrière mercredi à Bergen en Norvège. Le vainqueur du Tour d’Italie a bouclé les 31 km du parcours en 44 : 41.00 à la moyenne de 41,626 km/h. Le Slovène Primoz Roglic s’est emparé de la médaille d’argent à 57.79 secondes. Le Britannique Christopher Froome a pris la troisième place à 1 : 21.25 de Dumoulin. Le champion d’Europe Victor Campenaerts a obtenu la 16e place à 2 : 08.55. Il a été le meilleur Belge. Laurens De Plus et Yves Lampaert ont pris les 22e et 23e places. Ils ont conclu l’épreuve pratiquement dans le même temps à 2 : 35 de Dumoulin. Un centième de seconde les a séparés à l’arrivée.

C’est la première fois qu’un Néerlandais devient champion du monde du contre-la-montre. Triple champion des Pays-Bas de la spécialité, Tom Dumoulin avait déjà remporté une médaille de bronze en 2014 à Ponferrada et s’était également paré d’argent lors du contre-la-montre des Jeux Olympiques de Rio l’an dernier. Le coureur de 26 ans couronne ainsi une année 2017 magnifique avec sa victoire finale au Tour d’Italie devant Nairo Quintana et Vincenzo Nibali.

Dumoulin succède au palmarès à l’Allemand Tony Martin, 9e mercredi, qui a souffert dans l’ascension finale du Mount Floyen (3,4 km à 9 %). Celle-ci s’est révélée décisive et a brisé les espoirs des rouleurs. La zone de changement de vélo prévue au pied de cette difficulté a également animé la course tout comme la pluie qui s’est invitée en fin de journée pour entraver les objectifs des favoris.

Les premiers des 64 coureurs à s’élancer en début d’après-midi ont opté pour un changement de vélo mais les nombreux ratés ont poussé les coureurs suivants à garder leur vélo de chrono. Le Slovène Jan Tratnik a fait forte impression parmi les premiers coureurs à s’élancer et est longtemps resté leader avant que le Néerlandais Wilco Kelderman ne vienne le détrôner. Le quatrième de la dernière Vuelta, 7e au final et auteur d’un changement de vélo style cyclo-cross, a fait la différence dans la dernière montée et inspiré pas mal de coureurs qui sont passés après lui.

Certains ont effectué le ’switch’ correctement comme cela a été le cas de Victor Campenaerts, seul Belge a s’y être risqué. D’autres comme Nelson Oliveira ont très mal maîtrisé l’exercice. Cela n’a toutefois pas empêché le Portugais de carburer dans le Mount Floyen et de signer le meilleur temps en devançant de moins d’une seconde Kyrienka et Moscon, tous deux sur leur vélo de contre-la-montre. Les trois hommes manqueront finalement le podium pour moins de huit secondes.

La pluie s’est ensuite mise en travers du chemin des hommes forts. Rohan Dennis, auteur du deuxième temps de référence après 11 km derrière Tom Dumoulin, a été le premier à en faire les frais en chutant. Les autres favoris ont tous été refroidis mais cela n’a pas empêché à Froome et Dumoulin de grimper sur le podium. Les deux hommes n’ont pas opté pour un changement de vélo.

Malgré un parcours trop difficile pour ses caractéristiques, Victor Campenaerts a réalisé un bon chrono en prenant la 16e place, en ligne avec ses prévisions. Le Champion d’Europe de la discipline a bien géré son effort en ne partant pas trop vite et en gardant ses forces pour la dernière ascension où il s’est bien défendu. Laurens De Plus et Yves Lampaert, 21e et 22e, ne sont séparés que d’un centième de seconde mais ont suivi un schéma de course complètement différent. Yves Lampaert a en effet mis à profit ses qualités de rouleur dans la première partie de course en signant de très bons temps sur les 4 premiers intermédiaires. Il a ensuite perdu plus d’une minute sur les meilleurs dans la dernière ascension. Moins spécialiste que ses deux équipiers, De Plus a réalisé un début de course correct avant de faire le forcing et récupérer quelques places dans les trois derniers kilomètres.