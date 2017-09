Delhaize s’engage à ne plus tolérer les œufs de poules en cage dans son assortiment de produits (transformés) en marques propres d’ici 2020, annonce l’entreprise de grande distribution mercredi. La marque au lion souhaite de la sorte confirmer son rôle dans l’amélioration du bien-être animal et espère inspirer d’autres acteurs du secteur. Une tendance qu’ont déjà décidé par le passé de suivre les rivales de Delhaize.

En 2007, Delhaize a décidé de faire évoluer son offre en incluant uniquement des œufs de poules élevées au sol, en plein air ou biologiques, anticipant alors la directive européenne qui interdisait les batteries de ponte à partir de 2012. L’entreprise a décidé mercredi d’aller un pas plus loin dans cet objectif.

Parmi plus de 7.000 produits à marque propre de Delhaize, près de 1.200 contiennent des œufs. Soixante-huit pc d’entre eux n’ont plus recours à des poules élevées en cage, tandis que le processus a été lancé pour les 32 % restants des produits concernés.

Les autres entreprises du secteur de la grande distribution ont, elles, aussi déjà pris des décisions similaires. Colruyt Group s’est ainsi engagé fin 2012 à ne plus proposer dans sa gamme de plus de 1.000 produits propres que des œufs provenant de poules vivant dans des poulaillers ou à l’air libre. L’objectif avait déjà été atteint début 2013 pour 95 % des produits transformés et le pourcentage avoisinait les 99 % il y a deux ans. Le reste des produits contient quant à lui des quantités négligeables d’œufs, selon l’entreprise basée à Hal.

Depuis 2016, Lidl Belgique n’utilise, quant à elle, plus qu’exclusivement des œufs de poules à l’air libre pour ses marques propres tandis que le cahier des charges de Carrefour interdit des œufs de poule en cage dans les produits fabriqués en Belgique. Seuls ceux produits seulement une fois par an y ont encore recours mais cela changera lors de la prochaine production.