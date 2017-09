Le 13 septembre, AB4 disparaissait de nos écrans. AB Explore renaissait de ses cendres. Une semaine plus tard, l’heure est à l’analyse de ses programmes, et de sa grande soeur AB3, ainsi que du marché publicitaire qui cause tant de tort à d’autres, avec le directeur des chaînes d’AB en Belgique, Philippe Zrihen. Et il l’affirme : il n’est pas certain que Miss Belgique continue après 2018. Extrait !

Après l’élection du 13 janvier prochain, serez-vous partant pour resigner pour des diffusions de Miss Belgique au-delà de 2018 ?

Je ne sais pas du tout… En tout cas, peut-être pas dans le cadre actuel.

C’est-à-dire ?

Miss Belgique reste un événement un peu national quand même. Et ça reste un programme d’élection. Les bases, c’est donc compliqué de les changer. Sur le rythme et la production, on ferait évoluer les choses qui sont aujourd’hui terriblement ancrées dans le comité Miss Belgique. Et qui sont difficiles à faire changer. On peut donner plus de peps à l’émission, dans différents choix artistiques. À voir donc, on s’en reparle dans quelques mois…

EXCLUSIF : Le grand patron d’AB3 annonce aussi une grosse nouveauté en Belgique qui devrait plaire aux familles et aux fans!