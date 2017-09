Policier en contact avec le frère d'un des principaux suspects des attentats du 22 mars: un screening supplémentaire pas à l'ordre du jour, selon Jambon

Un agent de la zone de police de Bruxelles Nord a été placé sous mandat d’arrêt parce qu’il aurait transmis des informations à des suspects. Selon Het Laatste Nieuws et La Dernière Heure, la justice bruxelloise est convaincue qu’il a transmis des informations secrètes sur une enquête en cours pour terrorisme via le service de messagerie WhatsApp. L’agent était dispatcheur et savait notamment où et quand des opérations seraient menées.

« C’est naturellement inquiétant, mais la police est composée d’humains. Elle peut donc abriter de temps en temps des personnes mal intentionnées », a réagi Jan Jambon. « Nos services de sécurité ont un bon contrôle interne, ce qui a permis d’interpeller ce suspect. »

Le ministre souligne que les screenings ne concernent pas que les nouvelles recrues, mais qu’il existe aussi des procédures pour vérifier que le personnel en place ne glisse pas vers le crime. « Cela a bien marché dans ce cas-ci. »