Trump va annoncer jeudi de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord

« Nous allons imposer de nouvelles sanctions à la Corée du Nord », a déclaré M. Trump en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

La Corée du Sud ne veut pas l’effondrement de la Corée du Nord

Dans le même temps, la Corée du Sud ne veut pas rechercher « l’effondrement » de la Corée du Nord et appelle à un apaisement des tensions autour de la crise nucléaire nord-coréenne pour éviter un « affrontement militaire accidentel » avec Pyongyang, a déclaré jeudi le président sud-coréen devant l’ONU.

Pour autant, il faut que le régime nord-coréen de Kim Jong-Un « cesse immédiatement les choix insensés qui pourraient mener à la chute » et « renonce à son programme nucléaire de façon vérifiable et irréversible », a insisté Moon Jae-In. Il a demandé à la communauté internationale de « riposter de façon plus vigoureuse » en appliquant les sanctions et en envisageant « d’autres mesures en cas de nouvelles provocations ».