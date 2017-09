Vols Ryanair annulés: Test-Achats porte plainte contre la compagnie auprès de l'Inspection économique

Test-Achats a décidé de déposer ce jeudi une plainte auprès de l’Inspection économique (SPF Economie) contre Ryanair, annonce l’organisation de consommateurs. Elle explique agir de la sorte après avoir reçu des témoignages selon lesquels la compagnie aérienne impose l’usage de l’anglais pour formuler une plainte et une demande de remboursement et/ou de compensation. Une pratique abusive et donc illégale, selon Test-Achats.

Entre le 11 et le 20 septembre, l’organisation a ouvert près de 200 dossiers de plaintes consécutives à la décision de Ryanair d’annuler près de 2.000 vols d’ici à la fin octobre.

Il apparaît à présent que la compagnie impose l’usage de l’anglais pour formuler une plainte et une demande de remboursement et/ou de compensation. « Inacceptable », pour Test-Achats, car cela décourage bon nombre de consommateurs, et « même abusif » parce que cela crée un déséquilibre entre les parties. La pratique étant illégale, l’organisation de consommateurs a décidé de déposer ce 21 septembre une plainte auprès de l’Inspection économique (SPF Economie).

Test Achats avait par ailleurs déjà envoyé lundi un courrier officiel de mise en demeure. Elle en attend une réponse officielle pour lundi au plus tard et suivra également la mise à exécution de la promesse d’indemnisation auprès des consommateurs individuels, prévient-elle. Si la compagnie devait rester en défaut, Test-Achats envisage d’éventuelles démarches judiciaires, le cas échéant, via une action en justice collective.