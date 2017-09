Des centaines de personnes évacuées aux Canaries à cause d'un feu de forêt

Les pompiers espagnols combattaient jeudi un feu de forêt qui a touché 2.700 hectares sur l’île de Grande Canarie et entraîné l’évacuation de centaines de personnes, ont annoncé les autorités locales.

Le feu, qui s’est déclaré mercredi dans une zone montagneuse de l’île de l’archipel des Canaries (face aux côtes africaines), se poursuivait jeudi après-midi «sans être contrôlé», a indiqué l’exécutif régional des Canaries dans un communiqué.

Le feu était actif sur trois fronts et ne progressait plus sur trois autres, a précisé le gouvernement régional, ajoutant que les conditions météorologiques pluvieuses «facilitent le travail d’extinction».

Quelque 800 personnes ont été évacuées par précaution à partir de mercredi après-midi, et ont pu regagner leur domicile jeudi dans la journée.

L’incendie «a un périmètre de 27 kilomètres et touche 2.700 hectares», mobilisant 300 pompiers et des moyens aériens, a précisé le gouvernement régional.

Les services de secours ont indiqué sur Twitter que le feu avait laissé «300 personnes sans électricité et 300 sans téléphone fixe», alors que «14 antennes relais de téléphonie mobile ont été touchées» sur cette île de 1.560 kilomètres carrés, la deuxième plus peuplée de l’archipel, où vivent 850.000 habitants.

Selon un décompte arrêté au 10 septembre, les feux de forêt ont touché près de 100.000 hectares en Espagne depuis le début de l’année, soit la surface la plus importante depuis 2012, d’après les chiffres du ministère de l’Environnement.

«Cette année a été particulièrement dramatique en ce qui concerne les incendies de forêt», a récemment estimé le Fonds mondial pour la nature (WWF), rappelant le feu qui a touché plus de 6.700 hectares d’espaces protégés du parc naturel de Doñana (sud) en juin, ou celui qui a ravagé plus de 10.000 hectares dans la province de Leon (nord-ouest), le plus important de 2017 à l’heure actuelle.