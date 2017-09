Voici où habitent les fraudeurs fiscaux repentis

Dis-moi où tu habites et je te dirai… combien tu fraudes. Ce pourrait être le résumé – un brin provoquant, on vous le concède – des données chiffrées inédites que vient d’obtenir le député écolo Georges Gilkinet, et que Sudpresse publie en primeur.

Le Namurois a reçu du ministre des Finances une répartition chiffrée de ce qu’a rapporté la DLU de 2015 aux 589 communes belges. Comme d’autres avant elle, cette « déclaration libératoire unique » permettait aux contribuables qui auraient «oublié» de déclarer certains revenus de se mettre en règle en payant l’impôt dû, augmenté d’une pénalité de 20% des revenus concernés.

La moitié de l’argent de ces fraudeurs repentis vient ainsi de Flandre, à raison de 19 millions d’euros sur les 39,7 récoltés. Mais proportionnellement, les communes bruxelloises ne se défendent pas mal non plus. Autre enseignement : c’est en Wallonie que la fraude fiscale est la mieux répartie sur le territoire, avec une moyenne de montants moins élevée.

> Découvrez les villes où on a le plus fraudé dans nos éditions digitales.