Attentats de Bruxelles: le policier qui aurait été en contact avec les terroristes fixé sur son sort mercredi

Belga

Mohammed S., l’agent de police placé sous mandat d’arrêt car il aurait été en contact avec des terroristes, ne comparaîtra que mercredi devant la chambre du conseil de Bruxelles. Celle-ci devait normalement se prononcer ce vendredi sur son maintien en prison mais l’avocat de l’intéressé a demandé le report et l’a obtenu. «Nous n’avons pas encore eu le temps d’étudier le dossier et nous avons demandé une série d’éclaircissements au juge d’instruction», a expliqué Me Sven Mary.