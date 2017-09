Un terrible drame s’est produit cet après-midi à Rumbeke (Flandre-Occidentale). Un homme de 46 ans, accompagné de son fils, se baladait vélo à la main dans le quartier Roeselaar. Au moment de traverser la route, l’homme au téléphone ne s’est pas rendu compte que les barrières se fermaient. Le conducteur du train a tenté de prévenir la victime en émettant un signal sonore mais il était déjà trop tard. L’homme est mort sur place sous les yeux de son fils impuissant. Ce dernier est lui indemne.

Il y avait une dizaine de passagers dans ce train qui reliait l’aéroport de Bruxelles-Zaventem à Ostende. Ils ont été évacués et une navette a été mise à leur disposition pour rejoindre leur destination. Le reste de la circulation a été déviée le plus possible pour éviter de passer par les lieux du terrible drame.