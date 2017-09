Pit, 42 ans, perd 50 kg en jouant à Pokémon GO: «Je suis totalement accro au jeu»

Âgé de 42 ans, Pit, habitant de Pâturages, est totalement accro au jeu Pokémon GO . Grâce à sa passion, il a perdu près de 50 kilos. Son rêve ? Devenir le meilleur chasseur européen. Pour atteindre son objectif, il n’hésite pas à aller en France, aux Pays-Bas, en Allemagne…

Pit a perdu 50 kilos grâce à Pokémon Go.

Rappelez-vous, pendant tout l’été, des centaines de jeunes se baladaient en rue, smartphone à la main, avec l’objectif de capturer des Pokémon. Un an plus tard, l’effet de mode est retombé. Plus de la moitié des joueurs ont stoppé le jeu. Mais quelques passionnés jouent toujours autant.

C’est le cas de Pit, habitant de Pâturages, qui est pourtant âgé de 42 ans. « Je suis totalement accro au jeu », avoue le quadragénaire.

> Pit nous parle de sa passion en vidéo .

> Le quadragénaire n’hésite pas à jouer 16h par jour.

> Il a déjà voyagé dans plusieurs pays, envisage d’aller aux États-Unis… Au total, il a marché plusieurs milliers de kilomètres .