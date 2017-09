Mazzù avant Charleroi - Bruges: «Ne pas se mettre de pression»

« Mais il ne faut pas se mettre de pression part rapport à ces points perdus », calmait Felice Mazzù en conférence de presse d’avant-match. « Quant à cette première place, cela aurait du sens si nous étions à la 29 e journée de championnat. Là, le message auprès du groupe est toujours le même. »

C’est que l’entraîneur carolo se méfie particulièrement de cette équipe brugeoise qui, sans impressionner, a remporté six de ses sept premiers matches et s’est aisément qualifiée en Coupe de Belgique en plantant cinq buts à Roulers. « Ivan Leko a décidé de titulariser son équipe-type en Coupe afin, je pense, d’améliorer les automatismes. C’est un très gros morceau que nous affrontons ce dimanche, même si l’équipe a pas mal changé par rapport à la saison dernière. Le système est différent et il faudra à la fois être attentif aux intervalles avec des joueurs comme Vanaken mais aussi aux percussions de Vormer, etc. » Mais plus à José Izquierdo, qui avait planté un triplé lors de la venue des Brugeois au Mambourg en Playoffs 1. « Mais Dennis le remplace plutôt bien, lui qui a encore marqué deux buts en Coupe de Belgique. Ils n’a pas la même technicité que son prédécesseur mais il percute toute autant. Ce ne sera pas plus simple de défendre sur lui que sur Izquierdo. »

Et ce d’autant plus que les Brugeois ont bénéficié d’un jour de récupération supplémentaire. « Mais ça ne m’inquiète pas, je ne vois pas ça comme un désavantage étant donné que nous avons fait jouer plusieurs éléments en manque de temps de jeu ce jeudi. »