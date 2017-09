Benjamin Maréchal papa, J29 et J30: Merci pour ce moment (vidéo)

C’est la dernière fois que je vous conte la vie d’un nouveau papa. Ce week-end, nous sommes au bout des 30 jours et il est temps pour moi de continuer l’aventure dans la plus grande discrétion…

Je vous écrivais au jour 1 que « je n’avais ni besoin d’exhiber ma vie privée ni besoin de publicité pour exister ». Je pense avoir réussi mon pari. Cécile, Harry, Glu le chat et moi n’avons pas tout dit.

Harry est devant moi dans son maxicosy posé sur la table à manger. Il somnole. À force de tout filmer, mon GSM affiche 973 photos et vidéos des premiers jours de notre bébé. C’est fou ce qu’il a changé depuis le 24 août. Harry n’a plus du tout les mêmes traits. Ça change vite un bébé !

Les dodos des trente premiers jours ont laissé la place à un caractère et des cris plus affirmés. Cécile et moi sommes passés de l’enthousiasme béat à la gestion du quotidien et à la gestion de nos humeurs. Si le monde change autant en 30 jours, j’ose à peine imaginer où nous en serons le mois prochain puis en décembre quand nous retravaillerons tous les deux.

Avant d’accoucher Cécile et moi étions persuadés d’imposer notre rythme à bébé Harry. Dans les faits, c’est lui qui donne le tempo. Jeudi soir par exemple, nous sommes restés 50 minutes sur le parking du restaurant pour le nourrir et l’apaiser avant, enfin, d’oser entrer dans la salle. On a beau prévoir… Harry décide.

Plus tard, j’aimerais qu’Harry entre à l’unif et qu’il soit bilingue. J’aimerais qu’Harry soit gay ou hétéro mais épanoui quoi qu’il arrive. J’aimerais qu’Harry reste aussi beau toute sa vie. J’aimerais qu’Harry trouve un travail dès la fin de ses études. J’aimerais qu’Harry s’épanouisse ailleurs que dans les médias. J’aimerais… J’aimerais… J’aimerais. J’ai beau prévoir, je sais désormais qu’Harry décidera de son tempo le moment venu.

Rendez-vous dans quelques années… Je vous conterai avec plaisir l’incroyable histoire de bébé Harry Maréchal, fils de Cécile et Benjamin, devenu grand.