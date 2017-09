Grosse inquiétude autour de Christian Benteke, sorti blessé contre Manchester City

Christian Benteke a quitté la pelouse en se tenant le genou samedi à la 72e minute de la rencontre qui opposait son équipe de Crystal Palace à Manchester City (5-0). Les premières nouvelles ne seraient pas rassurantes pour le Diable Rouge. Son coach, Roy Hodgson a parlé d’une lésion au niveau des ligaments lors des interviews d’après-match.

«La situation de Benteke n’est pas bonne. Nous pensons qu’il s’agit d’une lésion des ligaments mais nous ne savons pas dans quelle mesure ils sont touchés. Nous allons réaliser un imagerie demain. Il ne jouera de toute façon pas contre Manchester United la semaine prochaine», a déclaré Hodgson.

Bad news for Christian Benteke: Hogdson: "We think it's a form of ligament damage. He'll have a scan tomorrow. He won't play vs #mufc." pic.twitter.com/1MRIsNz06H