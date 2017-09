Suivez Waasland/Beveren - Anderlecht en direct: menés à la pause, les Mauves ne sont pas encore rentrés dans leur match (1-0)

La semaine a été agitée du côté du Parc Astrid. Lundi matin, René Weiler et le club bruxellois se sont séparés après un début de saison complètement manqué. Nicolas Frutos a été désigné coach ad interim par la direction anderlechtoise. Et, l’Argentin a remporté son premier match dans ce nouveau costume, en venant à bout de Westerlo (0-1) mercredi en Coupe de Belgique.

Place dorénavant à sa première rencontre en championnat. Et au programme : un déplacement périlleux chez une surprenante équipe de Waasland/Beveren. L’équipe de Philippe Clément est en forme puisqu’elle reste sur un match nul, acquis dans les derniers instants, au Sporting de Charleroi.

Pour les Mauves, il serait en tout cas intéressant de l’emporter pour deux bonnes raisons. Tout d’abord, pour relancer une machine qui semble enrayée en championnat, mais aussi pour faire le plein de confiance avant la réception du Celtic Glasgow mercredi en Ligue des Champions.

Les choses commençaient en tout cas fort mal pour Nicolas Frutos et ses joueurs. Après à peine 7 minutes de jeu, les Mauves étaient déjà menés. A cause ni plus ni moins de Thelin, le joueur d’Anderlecht actuellement prêté à Waasland/Beveren. L’attaquant suédois, auteur d’une superbe reprise de volée pied droit, trompait la vigileance de Boeckx : 1-0. Les Bruxellois, groggy, tentaient de revenir, mais laissaient des espaces à l’équipe adverse. Waasland en profitait pour se procurer d’autres tentatives, mais ne parvenait pas à faire le break.