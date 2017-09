Charles Bradley était un phénomène de la musique soul. Chez nous, Bradley avait plusieurs fois participé aux festivals Rock Werchter, Pukkelpop ou encore Les Ardentes.

En 2016, l’artiste avait dû annuler sa tournée à cause d’un cancer de l’estomac.

« C’est avec un cœur lourd que nous vous annonçons la mort de Charles Bradley » a ainsi indiqué le compte Twitter du chanteur ce samedi.

It is with a heavy heart that we announce the passing of Charles Bradley. Thank you for your thoughts and prayers during this difficult time pic.twitter.com/FFqQ1K1pX5