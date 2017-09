L’Audi A3 bleu a pris la fuite après avoir fauché quatre adolescents, dont une jeune fille de 14 ans, à hauteur du Aldi sur la chaussée de Châtelet à Lodelinsart. Le véhicule venait de Gilly vers Lodelinsart. Il a été pris en chasse par une Mercedes Vito. Le conducteur de cette voiture peut appeler le 101 et demander le bureau des gradés de la police locale de Charleroi s’il a des informations à fournir, comme le numéro de plaque du véhicule en fuite !

Sur les lieux, les pompiers et ambulanciers sont intervenus avec une équipe du SMUR. Selon nos informations, les quatre adolescents ont été transportés à l’hôpital Marie Curie et leurs jours ne sont pas en danger. L’un des adolescents serait plus gravement atteint.

La police locale de Charleroi a quant à elle ouvert une enquête afin de retrouver le fuyard.