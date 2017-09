Ces Liégeoises posent sur Instagram et influencent la mode grâce à ce réseau social : voici leur portrait ! (photos)

Rédaction en ligne

Stylées, abordables et connues par tous. Ce sont les qualités des nouvelles influenceuses de la mode qui postent des photos de leur dernier coup de cœur sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram - ce réseau social basé sur les photos et vidéos. Aujourd’hui, dans le monde entier, elles lancent les tendances et sont devenues les égéries des marques. Chez nous, elles sont nombreuses à faire parler d’elles.