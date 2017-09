On roule trop vite en Belgique: plus de trois millions d'excès de vitesse par an!

En matière de vitesse, les Belges ne sont pas raisonnables. 73 % ont indiqué avoir conduit plus vite que la limite autorisée sur autoroute et hors agglomération au cours de l’année écoulée. Le pourcentage était de 69 % en agglomération.

On roule trop vite et les raisons sont parfois surprenantes.

En Belgique, on enregistre plus de 3 millions d’excès de vitesse par an.

On estime que 10 à 15 % de l’ensemble des accidents et 30 % des accidents avec des lésions mortelles sont la conséquence directe d’une vitesse excessive ou inadaptée.

