Les Schtroumpfs, cinquième «Belgian Icon» de Brussels Airlines

Plus de 1.400 projets « mettant la Belgique sur le devant de la scène » ont été soumis à Brussels Airlines. Tout un chacun pouvait en effet apposer son croquis sur un contour d’avion vierge ou exposer son idée par écrit. Ensuite, dix idées ont été présélectionnées et un jury « de Belges de renom » a choisi les deux finalistes, qui ont été soumis à un vote public.

Celui-ci vient de se clôturer avec la victoire des Schtroumpfs face au thème de l’Art Nouveau/Horta. Les petites créatures bleues de Peyo, qui ont dominé les votes presque dès le début, décoreront donc bientôt un Airbus A320. L’avion sera dévoilé au mois de mars de l’année prochaine, le temps pour la conceptrice retenue, Marta Mascellani, les équipes de Brussels Airlines et les ayant-droits des Schtroumpfs de finaliser le projet. Ces derniers ont déjà donné leur accord de principe à un appareil teinté de bleu et blanc. Cela coïncidera en outre avec le 60e anniversaire de la création des Schtroumpfs.

Les petites créatures belges décorent par ailleurs déjà un avion d’une autre compagnie aérienne. Depuis le printemps dernier et la sortie du film ’Les Schtroumpfs et le Village perdu’, on peut voir notamment le Grand Schtroumpf et la Schtroumpfette sur un appareil de SunExpress.

Des dizaines d’idées illustrant la « Belgitude » avaient été transmises à la compagnie depuis début août et le lancement de l’appel à projets : Jacques Brel, les frites, la bière, le saxophone, les gaufres etc. Les nombreux projets ont non seulement été présentés par les Belges, mais aussi par des fans en France, Allemagne, Ouganda et même du Liban et de la Colombie.

Brussels Airlines compte déjà quatre ’Belgian Icon’: Rackham (Tintin), Magritte, Trident (Diables Rouges) et Amare (Tomorrowland).