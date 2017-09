De belles éclaircies en perspective ce lundi: les maxima oscilleront entre 16 et 21 degrés!

La matinée sera ensoleillée lundi, après dissipation de la grisaille, selon les prévisions de l’IRM. Au sud-ouest, les nuages se feront toutefois plus nombreux. Durant l’après-midi, le temps sera variable mais de belles éclaircies sont attendues. Le mercure atteindra 21 degrés localement.

Les maxima oscilleront lundi entre 16 degrés sur les hauteurs et 21 degrés dans le centre du pays, sous un vent faible de secteur est. En soirée et la nuit prochaine, des bancs de brouillard resteront possibles. Les minima seront compris entre 6 degrés en Ardenne et 12 degrés au littoral.

Prévisions pour le reste de la semaine

Un temps sec et très calme est attendu mardi, malgré quelques averses dans l’après-midi, surtout à l’est. Le thermomètre affichera de 15 à 20 degrés. Le vent sera faible, de direction variable ou de secteur est.

Les nuages seront plus nombreux en cours de journée mercredi mais le temps devrait rester sec, avec des maxima allant jusqu’à 20 ou 21 degrés.

Pluie et averses sont ensuite au programme jeudi avant le retour d’un temps plus sec. Les températures resteront cependant assez douces, atteignant 19 ou 20 degrés.

Le temps sera également doux vendredi, sous un vent modéré à assez fort depuis le sud, mais de la pluie et des averses sont à nouveau à prévoir.