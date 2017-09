L’autoroute E40 a entièrement été fermée à la circulation ce matin suite à un accident survenu à Bertem sur le coup de 6h30, comme le rapporte Touring Mobilis.

#E40 (A3) Liège vers Bruxelles à Bertem accident, chaussée fermée depuis 25/09/2017 06:34 — Touring Mobilis FR (@t_mobilis_fr) 25 septembre 2017

Si la chaussée est en partie rouverte depuis 7h00, la circulation est, elle, difficile. Des files se sont créées et l’heure de pointe arrivante, la situation ne s’est pas améliorée. Comme le rapportent nos confrères de RTL, on enregistrait déjà à cette heure-là plus d’une heure de fils depuis Bierbeek en venant de Liège, et depuis Vlasselaar en venant de Genk.

#E40 (A3) Liège vers Bruxelles à Haasrode accident, voie de droite bloquée depuis 25/09/2017 07:08 — Touring Mobilis FR (@t_mobilis_fr) 25 septembre 2017

Si vous empruntez cet itinéraire,évitez le secteur si vous le pouvez ! Le centre flamand du trafic conseille de rejoindre Bruxelles depuis Liège via Namur et Gand depuis Hasselt via Anvers, pour éviter les files.