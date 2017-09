Stromae réalise le film officiel de la candidature de Paris pour les JO 2024 (vidéo)

Le collectif est composé du chanteur Stromae du directeur artistique de la star belge Luc Junior Tam et du réalisateur français Martin Scali.

Le collectif franco-belge de réalisateurs, « Paul, Luc & Martin », a réalisé le film officiel de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024, annoncent lundi la société de production Phantasm et le label indépendant Mosaert dans un communiqué. Le collectif est composé du chanteur Stromae – Paul Van Haver de son vrai nom –, du directeur artistique de la star belge Luc Junior Tam et du réalisateur français Martin Scali.

Le film a été tourné en France, au Maroc, en Côte d’Ivoire et en Thaïlande. « Il illustre ces moments de victoire et de joie, mais aussi de défaite et de douleur, que tout sportif, qu’il soit amateur ou professionnel, peut traverser », explique le communiqué.

La vidéo est à regarder en cliquant ici.