Le Standard n'accepte pas la proposition du parquet de l'Union belge pour Carlinhos

Le parquet de l’Union belge a réclamé deux matches de suspension et une amende de 600 euros pour Carlinhos, exclu en fin de partie pour un geste revanchard sur le Lokerenois Tom De Sutter.

Le Standard a refusé la proposition de deux matchs de suspension et une amende de 600 euros prononcée lundi par le parquet de la fédération de football (URBSFA) à l’encontre de Carlinhos. C’est ce qu’a annoncé le club liégeois sur son site officiel lundi. L’attaquant brésilien a été exclu dimanche en fin de match pour un geste revanchard sur le Lokerenois Tom De Sutter.

« Le club et le joueur ont choisi de refuser cette proposition. La Commission des Litiges examinera le dossier ce mardi 26 septembre », pouvait-on lire dans le communiqué du Standard, vainqueur in extremis de Lokeren (2-1) dimanche lors du dernier match de la 8e journée de Jupiler Pro League.

Le parquet a également proposé lundi une transaction d’une journée de suspension et une amende de 400 euros à Ricardo Sa Pinto. Suite au but victorieux de Paul-José Mpoku dans les dernières secondes, l’entraîneur portugais a quitté sa zone pour aller partager la joie de ses joueurs derrière le but. Si le Standard accepte la proposition, Sa Pinto suivra le Clasico à Anderlecht à partir de la tribune.