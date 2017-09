Déradicalisation à Molenbeek: 100.000 euros pour l'ASBL anversoise de Sihame El Kaouakibi

Isabelle Anneet

Un subside de 100.000 euros a été octroyé à l’ASBL We Love BXL par le SPF Intérieur via la commune de Molenbeek pour la mise en place d’une expérience-pilote dans le cadre de la lutte contre le radicalisme violent. C’est la jeune anversoise Sihame El Kaouakibi qui se cache derrière ce projet. Avec le succès de « Let’s go urban » à Anvers, elle compte faire de même à Molenbeek. Explications.