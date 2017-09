La route tracée de Hein Vanhaezebrouck vers Anderlecht

Ayant ouvertement indiqué qu’il devait réfléchir après la défaite contre Zulte Waregem dimanche après-midi (0-1), Hein Vanhaezebrouck a pimenté encore un peu plus la saga l’emmenant à Anderlecht pour prendre la succession de René Weiler. Et les voyants sont de plus en plus verts dans ce dossier : il est de plus en plus contesté à Gand et les dirigeants d’Anderlecht ne voient que lui pour prendre les rênes de l’équipe. Inflexible publiquement, Ivan De Witte pourrait courber l’échine si Anderlecht se montre suffisamment généreux.

> La fin de l’histoire d’amour entre Vanhaezebrouck et Gand n’a jamais semblé aussi inéluctable. Le scénario semble cousu de fil blanc depuis que René Weiler a vidé son casier à Neerpede lundi dernier : Gand se sépare de Hein Vanhaezebrouck et ce dernier s’engage avec le Sporting d’Anderlecht au plus grand bonheur des dirigeants bruxellois Mais, comme dans la vie, rien n’est jamais simple en football. Et le dossier « Vanhaezebrouck » ne fait pas exception à la règle tant les trois parties concernées – Gand, Anderlecht, le coach – jouent un jeu de dupes depuis quelques jours.

> Et Nicolas Frutos dans toute cette histoire ? Pour le coach ad interim, la chance est grande qu’on lui demande de faire un pas de côté d’ici peu.

> Un homme jouera un rôle central: Mogi Bayat.

> Toute l’actualité d’Anderlecht dans nos éditions digitales.