Vacances de Pâques prévues à deux dates différentes: un impact «non négligeable» sur les familles

« Certains parents inscrivent leurs enfants dans une école flamande en primaire et dans une école francophone en secondaire, par exemple », note Véronique Dethier, responsable de la région bruxelloise à la Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel (Fapeo). « Si tous les enfants d’une famille ne sont pas dans la même école, cela peut entraîner des problèmes en termes d’organisation. »

La Fapeo regrette l’absence de concertation entre la ministre flamande de l’Education, Hilde Crevits, et son homologue à la Fédération Wallonie Bruxelles, Marie-Martine Schyns.

Du côté de l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique (Ufapec), on tempère. « L’enseignement n’est pas organisé de la même manière dans les deux communautés, c’est un fait. On peut le regretter, mais on ne va pas mettre les deux ministres au banc des accusés pour autant », selon Bernard Hubien, secrétaire général. « Les parents savent que les règles sont différentes. Si d’ici 2019, la Flandre et la FWB s’accordent, tant mieux. Si non, le petit nombre de familles pour qui cela posera un problème devront prendre des dispositions. Ce n’est pas facile, mais elles ont plus d’un an et demi pour se préparer. »

Au-delà de la polémique, les deux associations plaident depuis plusieurs années pour un système de calendrier annuel, dans lequel sept à huit semaines de cours seraient suivies par deux semaines de congé, avec un léger raccourcissement des vacances d’été.

« Ce serait bien que la réflexion soit menée avec la communauté flamande », selon la Fapeo.