Soixante conducteurs de train temporairement en arrêt en 2016 après des incidents

Belga

Une soixantaine de conducteurs de train ont été en arrêt durant quelques jours après des incidents, évités ou non, avec des personnes traversant les voies. Les conducteurs concernés ont cumulé un total de 362 jours off, ressort-il mardi des chiffres d’HR Rail, l’employeur juridique du personnel de la SNCB et d’Infrabel.