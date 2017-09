La 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a fixé, mardi après-midi, le début du procès de Salah Abdeslam et de Sofiane Ayari au 18 décembre prochain. Selon le parquet fédéral, Salah Abdeslam, détenu en France, a fait savoir qu’il souhaiterait assister à son procès à Bruxelles. Ils sont prévenus de tentative de meurtre dans un contexte terroriste. En mars 2016, les deux hommes avaient ouvert le feu sur des policiers, rue du Dries à Forest.

Salah Abdeslam, seul survivant des commandos qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015, souhaite assister à son procès prévu à Bruxelles en décembre, pour des tirs sur des policiers en mars 2016, a annoncé mardi le parquet fédéral belge.

«Contrairement à ce qu’on pensait, il a exprimé la volonté de venir assister à son procès», a déclaré un porte-parole du parquet fédéral, le jour d’une première audience, en l’absence de Salah Abdeslam, destinée à fixer le calendrier de ce procès. Le procès a été fixé pour plusieurs audiences entre le 18 et le 22 décembre prochains.

L’homme est toujours détenu en France, dans le cadre de l’enquête sur les attentats de Paris. Par ailleurs, l’un des collaborateurs de Sven Mary, ancien avocat belge de Salah Abdeslam, a fait savoir au tribunal mardi que Me Mary était sans instruction de l’intéressé. Salah Abdeslam et Sofiane Ayari sont prévenus devant la justice bruxelloise de tentative de meurtre dans un contexte terroriste, pour avoir tiré sur des policiers français et belges le 15 mars 2016, alors que ceux-ci s’apprêtaient à perquisitionner l’appartement où ils se cachaient.

Salah Abdeslam était alors recherché depuis plusieurs mois, suspecté d’avoir été l’un des auteurs des attentats de Paris de novembre 2015, le seul à être encore en vie. Il avait finalement été arrêté le 18 mars 2016, rue des Quatre Vents à Molenbeek-Saint-Jean, tout comme Sofiane Ayari.