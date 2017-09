Ligue des champions: le Real s'impose à Dortmund (1-3), Mertens et De Bruyne buteurs avec Naples et Manchester City (vidéos)

Kevin de Bruyne et Dries Mertens ont marqué et se sont imposés avec leurs équipes respectives, Manchester City et Naples, mardi soir lors de la 2e journée du groupe F de Ligue des Champions. Manchester City a battu le Shakthar Donetsk 2-0 grâce à une belle frappe enroulée du milieu de terrain des Diables Rouges (48e) et à Raheem Sterling (90e). C’était le premier but de la saison pour De Bruyne. Naples s’est quant à lui défait de Feyenoord 3-1. Lorenzo Insigne a d’abord ouvert le score (7e) avant que Mertens ne profite d’une passe en retrait ratée de la défense néerlandaise pour faire 2-0 (49e). Le Diable Rouge a ensuite offert une passe décisive à son équipier Callejon (70e) alors que Feyenoord a sauvé l’honneur dans les arrêts de jeu de la rencontre (90e+3).

Après deux journées, Manchester City est en tête du groupe avec six points et compte trois longueurs d’avance sur Naples et le Shakhtar Donetsk. Feyenoord est dernier avec zéro points.

Dans le groupe H, Toby Alderweireld était le seul belge dans les rangs de Tottenham en raison des absences de Mousa Dembele, blessé à la cheville, et Jan Vertonghen, suspendu. Les Spurs ont d’abord peiné face à l’APOEL Nicosie mais ont ensuite déroulé grâce à un Harry Kane intenable. Le buteur anglais, servi par une passe en profondeur d’Alderweireld sur son premier but, a inscrit un triplé (39e, 62e et 67e) et a calmé les ardeurs de l’APOEL qui avait frappé sur le poteau à la 20e minute avec Igor De Camargo, sur le terrain pendant toute la rencontre.

Dans l’autre match du groupe, Cristiano Ronaldo a fêté son 400e match avec le Real Madrid par un doublé et une victoire face au Borussia Dortmund. Les champions en titre se sont en effet imposés 1-3 grâce aux buts de Bale (18e) et du Portugais (50e et 79e). Le but de Dortmund a été inscrit par Aubameyang (53e). Au classement, Tottenham et le Real prennent le large avec 6 points alors que Dortmund et Nicosie sont bloqués à zéro points.

Dans le groupe G, Youri Tielemans est resté sur le banc lors de la défaite de Monaco 0-3 face à Porto (Aboubakar 31e et 69e, Layun 89e). Besiktas, vainqueur 2-0 contre Leipzig (11e Babel, 43e Talisca), est premier du groupe avec six points devant Porto (3 pts), Monaco et Leipzig (1 pt).

Enfin dans le groupe E, Simon Mignolet a laissé sa place de titulaire à Loris Karius dans la cage de Liverpool contre le Spartak Moscou. Le portier allemand s’est fait surprendre par un coup franc de Fernando à la 23e minute. Coutinho a ensuite permis aux Reds d’égaliser (31e) et de ramener un point de Russie. Seville, qui a battu Maribor 3-0 grâce à un triplé de Ben Yedder (27e, 38e et 83e), est premier avec 4 points devant Liverpool et le Spartak (2 pts). Maribor est dernier avec un point.