Youth League: les jeunes d'Anderlecht battus par le Celtic (1-2)

L’équipe U19 du RSC Anderlecht s’est inclinée 1-2 mercredi après-midi face au Celtic Glasgow en phase de poules de la Youth League. C’est la deuxième défaite en deux matches pour l’équipe de René Peeters après le revers de la première journée (1-0) face au Bayern.

Anderlecht a payé très cher son début de match catastrophique. Les Écossais ont en effet ouvert le score dès la troisième minute de jeu grâce à un but de Michael Johnston. Ils ont ensuite récidivé huit minutes plus tard en trouvant une nouvelle fois la faille par l’intermédiaire du capitaine Regan Hendry.

Pris à la gorge en ce début de match, Anderlecht a mis du temps à réagir et a réduit l’écart à la 66e minute grâce à Sambi Lokonga. Un but qui n’a toutefois pas suffi aux Mauves pour arracher le nul et enregistrer un premier point dans cette Youth League.

Dans l’autre match du groupe, le Bayern a partagé 1-1 face au Paris Saint-Germain. Allemands et Français se partagent la tête du groupe avec quatre points. Le Celtic est troisième avec trois points devant Anderlecht dernier avec zéro point.

Dans la soirée, les équipes premières d’Anderlecht et du Celtic s’affronteront lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.