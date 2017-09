Nicolas Léonard

Elisa Renard, 8 ans, était mardi soir à Dortmund pour le match du club local face au Real de Madrid. Quand Cristiano Ronaldo a signé son second but, la petite fille a imité la star pour célébrer son but… juste au moment où les caméras étaient dirigées vers elle. La scène fait un buzz énorme sur le web et dans les journaux espagnols.