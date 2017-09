Paul Furlan propose les Lacs de l'Eau d'Heure comme étape du Tour de France 2019

Le Tour de France étant un événement sportif fédérateur de grande ampleur et le site des Lacs de l’Eau d’Heure, un lieu touristique reconnu, il existe aujourd’hui une réelle opportunité de valoriser ces deux éléments, estime Paul Furlan. Outre son attrait touristique et naturel, le site des Lacs de l’Eau d’Heure, situé au sud de Charleroi sur le territoire des communes de Froidchapelle et de Cerfontaine, «présente toutes les facilités (accessibilité, logistique, logement, ..) nécessaires à l’organisation d’une Ville étape du Tour de France», ajoute-t-il.

En tant que président de la Conférence des bourgmestres, Paul Furlan a adressé un courrier à Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, pour lui soumettre la candidature du site des Lacs de l’Eau d’Heure en tant que Ville étape du Tour de France.

La Conférence des bourgmestres de Charleroi Métropole rassemble les 29 communes constituant le bassin de vie de Charleroi. Il s’agit d’un organe de concertation et d’actions, créé récemment, qui porte des initiatives à l’échelle supracommunale.