Un Anversois a remporté cette semaine 7.742.015 euros en jouant au casino en ligne sur Unibet, annonce jeudi le site de paris et jeux de casino sur internet.

Le gagnant, âgé de 27 ans, jouait au casino en ligne depuis 2013 et a gagné le jackpot avec une combinaison de 5 rouleaux, 25 lignes gagnantes et un jackpot progressif. L’homme souhaite rester anonyme. En 2015, les Belges ont perdu 206,5 millions d’euros dans des paris en ligne ou hors ligne et 181 millions d’euros dans les casinos du pays, selon le rapport de la Commission des jeux de hasard publié début septembre.