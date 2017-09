Soins dentaires: les Belges pensent de plus en plus à la prévention !

Le « trajet de soins bucaux » ou « trajet bucco-dentaire », est une initiative nationale lancée, en 2016, pour inciter les Belges à davantage consulter préventivement leur dentiste. Elle implique que, pour la plupart des soins dentaires, les patients qui se rendent annuellement chez le dentiste seront mieux remboursés que ceux qui ne le font pas.

Cette mesure a évidemment été accompagnée d’une grande campagne d’information menée notamment par les mutualités dont Solidaris. Cette dernière vient de réaliser une étude sur l’impact de cette mesure, une sorte de première évaluation du dispositif. L’étude analyse l’impact du « trajet de soins bucco-dentaires » ainsi que des campagnes d’information sur le recours aux soins dentaires selon le profil socio-économique et la commune de résidence des affiliés.

CONTACTS REGULIERS

Premier constat, plutôt encourageant, le pourcentage de la population affiliée ayant des contacts réguliers avec un dentiste a augmenté de 2 points de pourcentage de 2013 à 2016 (de 43% à 45%). La progression est plus prononcée pour les contacts préventifs : de 21% à 24% de 2013 à 2016 pour les «Bénéficiaires Ordinaires» (BO) et respectivement 13% à 16% pour les « Bénéficiaires de l’Intervention Majorée » (BIM).

«Globalement, on observe une progression de 3 points de pourcentages pour les 2 catégories d’affiliés, mais le clivage socio-économique dans le taux de recours aux soins dentaires reste marqué. En effet, les BIM qui sont notamment des personnes socio-économiquement défavorisés se rendent moins fréquemment chez le dentiste», explique Anaïs Robert, coordinatrice à la Direction études, à l’Union Nationale des Mutualités Socialistes.

On constate également des variations en fonction de la région étudiée puisque la proportion de la population affiliée ayant des contacts réguliers avec un dentiste est plus élevée en Flandre (48% en 2015) qu’en Wallonie (41%) et à Bruxelles (44%).

De même, les contacts préventifs sont plus nombreux dans le nord du pays (27%) que dans le centre du pays (22%) et dans le sud du pays (18%). De manière plus détaillée, dans certaines zones en Wallonie – le sud du Hainaut et de Namur et une partie importante de la province du Luxembourg - le recours aux soins dentaires préventifs reste particulièrement faible.

«Cette observation d’un moindre recours aux soins dentaires dans ces sous-régions peut en partie s’expliquer par une plus grande proportion de personnes défavorisées socio-économiquement qui, comme nous avons vu précédemment, se rendent moins fréquemment chez le dentiste. Par ailleurs, les professionnels du secteur relèvent également dans ces sous-régions une plus faible densité de dentistes, en particulier dans le sud du Hainaut et dans le Luxembourg», détaille Jérôme Vrancken, chargé d’études chez Solidaris.

UN CREUX LORS DES VACANCES

L’évolution mensuelle de l’ensemble des contacts montre des cycles similaires d’une année à l’autre : un creux lors des vacances d’été et d’hiver et une reprise entre ces périodes.

L’étude s’est également penchée sur les premiers contacts préventifs de l’année et a montré une diminution des contacts au fil des mois en 2013 et 2014. En 2015, suite aux campagnes de sensibilisation menées à l’automne, Solidaris a constaté une augmentation assez nette des premières consultations préventives, pouvant être mis en lien avec les campagnes de sensibilisation.

Néanmoins, 48% des personnes qui ont décidé de consulter pour la première fois leur dentiste de façon préventive à l’automne 2015 recouraient déjà régulièrement aux dentistes pour des soins préventifs les années précédentes.

«Les campagnes semblent donc toucher de façon plus importante des personnes déjà sensibilisées à l’utilité de consulter un dentiste régulièrement», ajoute Anaïs Robert.

CONTACTS AVEC LES AFFILIES

Par ailleurs, Solidaris a contacté de façon proactive ses affiliés n’ayant pas encore eu recours au dentiste dans l’année. Ce contact s’est fait, via mail ou courrier postal, à la fin de l’année 2015. Suite à ce dernier, 18% des affiliés ont effectivement consulté dans les mois qui ont suivi le contact. Les chiffres montrent toutefois que parmi eux, la majorité (65%) avait déjà des contacts réguliers avec le dentiste. Une minorité (35%) n’avait auparavant pas de contacts avec leur dentiste. Au total, sur les 128.711 contacts proactifs en Wallonie, 23.167 ont été suivis d’une consultation dont 8.180 (35%) concernaient des affiliés qui ne recouraient pas régulièrement aux soins dentaires. -