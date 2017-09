Le prof prenait des photos sous les jupes des étudiantes à Bastogne, il risque 12 mois de prison avec sursis: «Je regrette ce que j'ai fait»

A la rentrée 2016, l’affaire avait fait scandale. Un jeune professeur de langues de l’INDSé à Bastogne détenait des photos prises sous les jupes de ses étudiantes de 5 e et 6 e secondaire. Des faits que le jeune homme a reconnus. Depuis, il a quitté l’enseignement et veut « tourner la page », comme il l’a exprimé devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau ce jeudi.

« Je regrette ce que j’ai fait. Je suis demandeur de continuer le suivi psychologique que j’ai entamé. Cela ne peut que me faire le plus grand bien. Je veux tourner la page et pouvoir rebondir… » C’est d’une voix posée que cet ex-professeur de langues de l’INDSé à Bastogne exprime son besoin d’aller de l’avant.

Il y a un an, à la rentrée scolaire 2016, le scandale éclate au sein de l’école bastognarde. Un jeune professeur du supérieur reconnaît avoir pris des photos sous son bureau, avec son smartphone, sous les jupes de ses étudiantes de 5e et 6e secondaire. Un stratagème qui aurait duré des mois. « C’est par la compagne du prévenu que les faits ont été révélés en mai 2016 », rappelle le substitut Donnay.

Elle découvre en effet dans l’ordinateur de son compagnon de nombreuses photos de sous-vêtements prises sous des jupes. Dans un premier temps, devant sa compagne qui réclame des explications, le professeur bastognard va accuser faussement l’un de ses collègues. « Il poussera son stratagème jusqu’à fabriquer un faux document censé être rédigé par le conseil de discipline », souligne le ministère public.

